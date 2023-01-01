  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناص اسرائيلي يعدم طفلة فلسطينية بعيار ناري مباشر شرقي مدينة غزة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناص اسرائيلي يعدم طفلة فلسطينية بعيار ناري مباشر شرقي مدينة غزة



غزة / سما/
قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، طفلة فلسطينية بإطلاقه النار تجاهها في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي باستشهاد الطفلة دانا حسين مقاط (11 عاما) في منطقة الزرقاء بحي التفاح، والتي تعد ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وبشأن ملابسات الحادث، ذكر شهود عيان للأناضول أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق حي التفاح أطلقت النار بكثافة تجاه الحي؛ ما تسبب باستشهاد الطفلة دانا بعد إصابتها بعيار ناري مباشر أطلقه قناص.
يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الماضي، ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينيا وإصابة 1145 آخرين.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

السعودية في هجوم غير مسبوق : خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. ترامب يتوعّد “حماس” بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها خلال فترة وجيزة

نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس

التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا اليمني ودمرنا سفينتين تحملان أسلحة وصلتا من الإمارات ..

الرئيس الإسرائيلي يُكذب ترامب وينفي بشكل قاطع قرب العفو عن نتنياهو

كاتب إسرائيلي: الأردن هو الحل الوحيد للخروج من أزمتي الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" العبرية : ترامب يبلغ نتنياهو عزمه إعلان خطة "اليوم التالي" بغزة في يناير

IMG_3155

الإمارات تُنهي تواجد ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن

سلطات الاحتلال تخطر 10 منظمات إنسانية دولية تعمل في غزة بسحب تصاريحها

السعودية في هجوم غير مسبوق : خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية