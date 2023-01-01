قناص اسرائيلي يعدم طفلة فلسطينية بعيار ناري مباشر شرقي مدينة غزة

غزة / سما/

قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، طفلة فلسطينية بإطلاقه النار تجاهها في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد الطفلة دانا حسين مقاط (11 عاما) في منطقة الزرقاء بحي التفاح، والتي تعد ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن ملابسات الحادث، ذكر شهود عيان للأناضول أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق حي التفاح أطلقت النار بكثافة تجاه الحي؛ ما تسبب باستشهاد الطفلة دانا بعد إصابتها بعيار ناري مباشر أطلقه قناص.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الماضي، ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينيا وإصابة 1145 آخرين.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.