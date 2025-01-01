مباحثات فلسطينية سعودية في الرياض لتعزيز الجهد المشترك وتوحيد الرؤى

الرياض / وكالات /

وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات رفيعة المستوى مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتنسيق المواقف بين القيادتين الفلسطينية والسعودية، حيث من المقرر أن يتناول الشيخ مع المسؤولين السعوديين آخر تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات السياسية والميدانية في المنطقة.

وبحسب المصادر، تهدف المباحثات إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى تجاه التحديات الراهنة، بالإضافة إلى بحث سبل حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وتنسيق التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية.

وتأتي زيارة الشيخ في توقيت حيوي يتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع باتجاه تحقيق الاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الفلسطينية وتثبيت الرواية الوطنية في مواجهة المتغيرات المتسارعة.