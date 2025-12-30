  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإمارات تُنهي تواجد ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تُنهي تواجد ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإماراتية: "بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدةاليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وأضافت: "ونظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وختمت بيانها بالقول إن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. ترامب يتوعّد “حماس” بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها خلال فترة وجيزة

السعودية في هجوم غير مسبوق : خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس

الرجوب يشن هجوما حادا على الحكم الدولي المصري أمين عمر

التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا اليمني ودمرنا سفينتين تحملان أسلحة وصلتا من الإمارات ..

الرئيس الإسرائيلي يُكذب ترامب وينفي بشكل قاطع قرب العفو عن نتنياهو

الأخبار الرئيسية

السعودية في هجوم غير مسبوق : خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

ترامب

“أكسيوس” يكشف: نتنياهو وافق على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وترامب طلب التهدئة بالضفة

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا اليمني ودمرنا سفينتين تحملان أسلحة وصلتا من الإمارات ..

الخروقات الإسرائيلية: غارات جوية على المغازي وبيت لاهيا وقصف مدفعي جنوب القطاع

الاتصالات الفلسطينية