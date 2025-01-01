سلطات الاحتلال تخطر 10 منظمات إنسانية دولية تعمل في غزة بسحب تصاريحها

القدس المحتلة/سما/

وجّهت سلطات الاحتلال إخطارًا لأكثر من عشرة منظمات إنسانية دولية توكّد سحب تصاريح عملها في الضفة الغربية وغزة.

وقال مراسلنا “ان من بين هذه المنظمات “أطباء بلا حدود” وغيرها من الهيئات الإنسانية الدولية التي تنشط بشكل كبير بغزة”.

وحسب التحذير الاسرائيلي يبدأ سحب التصاريح اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026، ويُطلب من المنظمات إنهاء عملها بحلول 1 آذار/مارس 2026.

وزعم الاحتلال أن القرار جاء لعدم استكمال المنظمات إجراءات التسجيل المطلوبة للعمل الإنساني.

مصدر في احد المنظمات صرح أنها ان الأزمة تتعلق باشتراط الاحتلال تقديم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين لإجراء “فحص أمني” وهو ما وافقت عليه بعض المنظمات الإنسانية ورفضته منظمات اخرى.

وتزعم سلطات الاحتلال تورط بعض موظفي المنظمات في “نشاط إرهابي”.

وأكد المصدر المنظمات ترى أن هذه الاتهامات تُستخدم كذريعة لمنع العمل الإنساني.

وسيؤي القرار الى توقف عمل هذه المنظمات وفصل المئات من العاملين وتقويض الجهود الإنسانية لإنقاذ الوضع الإنساني بالقطاع.