أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن



القاهرة /سما/

أعرب  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي، معرباً عن الامل في وقف التصعيد في محافظتي حضر موت والمهرة في شرق الجمهورية اليمنية بشكل فوري.
وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تخالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.
جدد أبو الغيط ادانته لأية تحركات عسكرية تهدف الي تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يُهدد وحدة التراب اليمني ويُلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.

