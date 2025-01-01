  1. الرئيسية
دمشق : إطلاق سراح تاجر يهودي كان محتجزا بشبهة بيع آثار مسروقة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/وكالات/

أطلقت السلطات السورية سراح سالم حمداني، تاجر يهودي من دمشق، بعد أن قضى 20 يوما في السجن بتهمة ببيع آثار مسروقة، بعدما قررت السلطات أن التهم الموجهة إليه لم تكن مدعومة بأي دليل.

وكان حمداني قد اتهم ببيع آثار مسروقة من المتحف الوطني بدمشق، وفق ما ذكر موقع (Yeshiva World News).

وأكد جو ججاتي، صديق حمداني، الخبر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "العدالة سادت وتم العثور على الحقيقة"، وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية في متابعة "عملية قانونية عادلة وشفافة".

وأضاف ججاتي أن حمداني "تمت معاملته بالاحترام والكرامة خلال فترة سجنه"، وهو ما أكده حمداني بنفسه أثناء احتجازه الذي استمر 20 يومًا.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أثار الحادث قلق الجالية اليهودية المتبقية في سوريا، حيث اعتقد العديد من أعضائها أن احتجاز حمداني كان مرتبطا بهويته الدينية, وليس بأي جرائم حقيقية ارتكبها.

وكان علاء الدين حروب، الممثل الرسمي لشؤون الجالية اليهودية، قد أعرب عن ثقته بالنظام القضائي السوري قبل الإفراج، وأبدى تفاؤله بالنتيجة الإيجابية للقضية.

ورغم إغلاق القضية وعودة حمداني إلى منزله، لم تصدر السلطات السورية حتى الآن بيانا رسميا يوضح قرار تبرئته من التهم الموجهة إليه.

