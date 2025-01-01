  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تسحب تصاريح منظمات إنسانية لمنعها من العمل في الضفة وغزة

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسحب تصاريح منظمات إنسانية لمنعها من العمل في الضفة وغزة



غزة / سما /

تسحب إسرائيل تصاريح من منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أن المنظمات لم تُنه إجراءات تسجيلها لممارسة أنشطتها الإنسانية. كما تستخدم إسرائيل حجتها الممجوجة باتهام موظفين في المنظمات الإنسانية بالضلوع في "نشاط إرهابي".

وأرسلت السلطات الإسرائيلية إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بينها "أطباء بلا حدود"، تبلغها بأن التصاريح التي بحوزتها للعمل في الأراضي المحتلة ستُلغى ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، وأن على المنظمات إنهاء أنشطتها في الأول من آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

ومن أجل سحب تصاريح المنظمات الإنسانية، تذرعت السلطات الإسرائيلية بأن قسما من المنظمات رفضت الرد على "المطلب المركزي" لسلطات الاحتلال، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين فيها من أجل إجراء فحص أمني.

وادعت الصحيفة أنه في أعقاب فحص أمني تبين أن موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية "كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية".

وتزعم إسرائيل أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.

وتدعي وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة أن هذه الخطوة الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات، بزعم أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. ترامب يتوعّد “حماس” بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها خلال فترة وجيزة

الإعلام العبري يرصد وصول وحدات مظليين وكوماندوز مصرية إلى شرق سيناء

نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

بقنابل أمريكية.. تحقيق يوثق إبادة عائلة “أبو نحل” في رفح ويكشف زيف الرواية الإسرائيلية

الرجوب يشن هجوما حادا على الحكم الدولي المصري أمين عمر

الأخبار الرئيسية

السعودية في هجوم غير مسبوق : خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة... وأمن المملكة خط أحمر

ترامب

“أكسيوس” يكشف: نتنياهو وافق على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وترامب طلب التهدئة بالضفة

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا اليمني ودمرنا سفينتين تحملان أسلحة وصلتا من الإمارات ..

الخروقات الإسرائيلية: غارات جوية على المغازي وبيت لاهيا وقصف مدفعي جنوب القطاع

الاتصالات الفلسطينية