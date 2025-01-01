  1. الرئيسية
شمخاني: القوة الصاروخية والدفاعية غير قابلة للاحتواء وأي عدوان سيُواجه برد شديد

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

أكّد المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي شمخاني، أنّ “القوة الصاروخية والدفاعية الإيرانية غير قابلة للاحتواء، ولا تحتاج إلى أي إذن أو تصريح”.

وفي تغريدة له على منصّة “إكس”، مساء الاثنين، حذّر شمخاني من أن “أي عدوان سيُواجَه بردّ شديد وفوري، وربما يتجاوز حسابات وتوقّعات من يخطّط له”.
وشدّد في هذا السياق، على أنّه في “العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تُحدَّد بعض أشكال الرد مسبقاً، حتى قبل أن تبلغ التهديدات مرحلة التنفيذ”.
حديث شمخاني جاء بعد تصريحات ترامب عند استقباله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، حيث هدد الرئيس الأميركي بضرب المواقع النووية الإيرانية مرةً أخرى في حال كانت طهران تعمل على إعادة بنائها.
بالإضافة إلى ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ أسابيع عن الملف الإيراني بشكل دَوري، من مراجعة لحرب الـ12 يوم في حزيران، إلى نقل تهديدات مسؤولين إسرائيليين، ونشر تقارير عن تطور القدرات الإيرانية وتعافيها.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إتصالات مع وزراء خارجية السعودية،  قطر  والإمارات يوم أمس الأحد.

