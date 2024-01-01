  1. الرئيسية
مجلس الأمن يمدد تفويض قوة حفظ السلام بالجولان المحتل

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة ستة أشهر إضافية، ليستمر العمل بالقوة حتى 30 حزيران/يونيو 2026.

وصوت أعضاء المجلس الـ15، مساء الإثنين، لصالح القرار الذي صاغته كل من الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وينص القرار على ضمان قيام القوات الأممية بمهامها كاملة، وحماية عناصر حفظ السلام من أي أنشطة قد تعرضهم للخطر، في ظل الظروف الراهنة.

وتأسست القوة الأممية عقب حرب أكتوبر 1973 بموجب الاتفاقية الموقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 أيار/مايو 1974، وتعمل منذ ذلك الحين على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

ويأتي تمديد عمل القوة الأممية في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ميدانية متسارعة، فقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاقية فض الاشتباك من طرف واحد منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 وشرع في احتلال المنطقة العازلة.

وتنفذ القوات الإسرائيلية توغلات شبه يومية تشمل إقامة نقاط عسكرية وحواجز تفتيش واعتقالات، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية سورية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مواقع وآليات وذخائر للجيش السوري.

