  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست يصادق نهائيًا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق نهائيًا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا



القدس المحتلة/سما/

صادق الكنيست الإسرائيلي، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".

وأضافت الإذاعة أن التصويت جرى بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.

ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه بـ3 قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافذا.

وأقر الكنيست، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وخلال جلسة التصويت امس الاثنين، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن "الأونروا" كانت "الذراع التنفيذية لحركة حماس".

وأضاف كوهين، أنه "لا يحق للمنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود"، على حد زعمه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم "مشاركة بعض موظفيها" في عملية7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الإعلام العبري يرصد وصول وحدات مظليين وكوماندوز مصرية إلى شرق سيناء

خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. ترامب يتوعّد “حماس” بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها خلال فترة وجيزة

صحيفة عبرية لترامب: انتبه.. نتنياهو قادم للتعطيل وتبديد الفرص من أجل بقاء حكومته

نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس

بقنابل أمريكية.. تحقيق يوثق إبادة عائلة “أبو نحل” في رفح ويكشف زيف الرواية الإسرائيلية

الرجوب يشن هجوما حادا على الحكم الدولي المصري أمين عمر

الأخبار الرئيسية

ترامب

“أكسيوس” يكشف: نتنياهو وافق على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وترامب طلب التهدئة بالضفة

وزير الخارجية المصري يكشف : عروض مالية ضخمة وإسقاط ديون لقبول تهجير الفلسطينيين

التحالف: نفّذنا عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا اليمني ودمرنا سفينتين تحملان أسلحة وصلتا من الإمارات ..

خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. ترامب يتوعّد “حماس” بأشد العواقب إذا لم تتخل عن سلاحها خلال فترة وجيزة

IMG_3140

نتنياهو يجتمع مع وزيري الحرب والخارجية الأميركيين ويصف اللقاء بالرائع..

الاتصالات الفلسطينية