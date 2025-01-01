فيليب لازاريني .. أهم شخصية في الأمم المتحدة لعام 2025 ..د.جمال المجايدة

أعلنت مؤسسة “PassBlue” الدولية اختيار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، شخصية الأمم المتحدة لعام 2025، تقديراً لدوره الاستثنائي في الدفاع عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في واحدة من أصعب الفترات في تاريخ الوكالة والعالم العربي.

فيليب لازاريني، الدبلوماسي السويسري المخضرم، يتولى رئاسة الأونروا منذ عام 2020، وقد قاد الوكالة خلال أكبر أزمة إنسانية تواجهها منذ تأسيسها قبل 76 عامًا. في ظل الحرب على غزة والتحديات المالية الحادة التي عصفت بوكالة الأمم المتحدة، ظل لازاريني مدافعًا بارزًا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وقد تجسد ذلك في عمله الميداني وإطلاقه نداءات دولية مستمرة لرفع المعاناة وتوفير الحماية والخدمات الأساسية.

لقد واجه هذا الرجل القوي المزيد من التحديات خلال 2025: ابرزها استمرار العدوان الاسرائيلي في غزة وضعف وصول المساعدات الإنسانية. مقتل عدد كبير من موظفي الأونروا، مما زاد من صعوبة تقديم الخدمات في الميدان. وتراجع التمويل الدولي للوكالة، مما جعله يعمل بلا كلل للحفاظ على عملها واستمراريتها.

المدافع عن الحقوق الإنسانية

اختيار لازاريني شخصيةً للأمم المتحدة في 2025 ليس مصادفة؛ بل يعكس دوره الكبير في إبراز معاناة الشعب الفلسطيني على مستوى العالم كمسؤول أممي لا يتردد في رفع الصوت تجاه المعاناة الإنسانية. وقد لعب دورًا محوريًا في التأكيد على أن عمل الأونروا لا يقتصر على تقديم خدمات عينية فحسب، بل يشكل أيضًا وجهًا من وجوه التضامن الإنساني والدولي مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المستمرة.

أهمية الأونروا في السياق الدولي

الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية؛ بل هي العمود الفقري الذي يدعم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والحماية، في ظل صعوبة الحلول السياسية للأزمة الممتدة منذ عقود. وقد أكد المجتمع الدولي مرارًا، من خلال قرارات أممية ومواقف دولية، على الدور الحيوي للأونروا في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، رغم التحديات السياسية والمالية التي تواجهها.

كما تواجه الأونروا حملات تضليل ومحاولات لتقويض عملها، الأمر الذي يجعل القيادة القوية والدفاع المستمر عن مهمتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

دلالات اختيار شخصية العام

اختيار فيليب لازاريني كشخصية الأمم المتحدة لعام 2025 يحمل أكثر من دلالة:

-تقدير دولي للجهود الإنسانية في أوقات الحرب والأزمات.

-اعتراف بأهمية الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين كأولوية إنسانية وأخلاقية.

-دعوة للمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لوكالات الأمم المتحدة التي تعمل في ظروف معقدة وصعبة.

في ظل استمرار التحديات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، يمثل هذا التكريم إشارة قوية إلى دور الأمم المتحدة وكفاءاتها في الميدان، وإلى ضرورة التضامن العالمي لضمان حماية حقوق اللاجئين واستمرار تدخلات الإغاثة إنسانية بلا تردد .