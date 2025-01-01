  1. الرئيسية
الاحتلال يعلن اكتشاف نفق كبير شمال غزة بعد انهيار أرضي بفعل الأمطار

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اكتشاف نفق كبير في شمال قطاع غزة، على بُعد نحو 800 متر من السياج الفاصل، مقابل كيبوتس كيسوفيم، وذلك عقب انهيار أرضي ناتج عن الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنود الكتيبة 12 في لواء غولاني رصدوا فراغًا تحت الأرض بعد انهيار التربة، وقاموا بعزل الموقع فورًا، فيما يشتبه جيش الاحتلال بأن النفق يتبع لحركة حماس ولم يكن قد كُشف عنه في السابق.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن النفق يقع داخل منطقة العزل شمال قطاع غزة، وهي منطقة يقول إنها من المفترض أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في مختلف السيناريوهات.

وأشار إلى أن فحص مسار النفق وتفرعاته لا يزال متواصلًا حتى الآن.

وأضاف جيش الاحتلال أن عمليات البحث والكشف عن الأنفاق مستمرة بشكل دائم على طول ما يُسمى "الخط الأصفر" وفي منطقة العزل المحاذية للسياج الفاصل مع قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة أمطار غزيرة شهدتها منطقة غلاف غزة، حيث أفادت الأرصاد الجوية بأن كميات الأمطار التي هطلت خلال الفترة الأخيرة تجاوزت المعدلات الموسمية، وأسهمت في حدوث انهيارات أرضية كشفت عن الفراغ تحت الأرض.

