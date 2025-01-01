الخروقات الإسرائيلية تتواصل: غارات جوية على المغازي وبيت لاهيا وقصف مدفعي جنوب القطاع

غزة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتكاب خروقات يومية لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وبرية وبحرية، نسف منازل وممتلكات مدنية، وإطلاق نار على النازحين.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لمخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، بالإضافة إلى مناطق شمالي وشرقي غزة، كما قصفت جنوب شرق مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وشرقي خانيونس جنوبه.

وفجر جيش الاحتلال مجنزرة مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي مدينة غزة.

ورافق ذلك قصف مدفعي من الآليات الإسرائيلية على مدينة رفح، شمالها وجنوبها، إضافة إلى إطلاق نار باتجاه منازل الفلسطينيين شمال رفح.

وشهدت آخر 24 ساعة استمرار الغارات الجوية شمال ووسط غزة، مع إطلاق مدفعي ونيران من الآليات العسكرية، في ظل تكثيف التطورات السياسية والميدانية والإنسانية، وسط جهود إقليمية ودولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.