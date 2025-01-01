  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس

الإثنين 29 ديسمبر 2025 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح بالكامل رضوخا لتهديدات بن غفير وسموتريتس



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة الإسرائيلية "N12"، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جمّد اقتراحاً لإعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والذي كان سيسمح للفلسطينيين الذين غادروا غزة بالعودة، وذلك بعد معارضة من وزراء الائتلاف الحاكم بمن فيهم إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وبحسب ما ورد، فإن الخطة كانت جزءاً من جهد لتلبية المطالب الأمريكية المرتبطة بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصادر، فإن واشنطن تشعر بإحباط متزايد مما تعتبره "تباطؤاً" من جانب إسرائيل في تنفيذ الإجراءات الرئيسية.

ولا تزال جثة الرقيب أول ران غفيلي، المحتجزة لدى حماس في غزة، تشكل نقطة خلاف حاسمة بالنسبة لإسرائيل. وتصر تل أبيب على إعادتها قبل اتخاذ أي خطوات أخرى بموجب وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر لقناة "N12": أن "هناك ضغوطا سياسية قوية ضد هذا المقترح، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين".

وبموجب وقف إطلاق النار، أُعيد فتح المعبر في ديسمبر/ كانون الأول، ولكن فقط لسكان غزة المتجهين إلى مصر.

وناقش نتنياهو إعادة الفتح الكامل قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو مساء الإثنين في سادس اجتماع بينهما منذ بدء ولاية ترامب الثانية.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات مستقبل غزة، وبرنامج الصواريخ الإيراني، والوضع في لبنان، والتعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويُرجّح أن تكون إعادة إعمار غزة القضية الأكثر إثارة للجدل، حيث تربطها إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل، بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للانتقال سريعاً إلى المرحلة التالية من الخطة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة نتنياهو البديلة التي سيعرضها على ترامب : سيطرة إسرائيل على 75 % من اراضي قطاع غزة وتعديل الحدود ..

نتنياهو بحث فتح معبر رفح بالاتجاهين وتراجع لهذا السبب ..

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الإعلام العبري يرصد وصول وحدات مظليين وكوماندوز مصرية إلى شرق سيناء

صحيفة عبرية لترامب: انتبه.. نتنياهو قادم للتعطيل وتبديد الفرص من أجل بقاء حكومته

تحذيرات من الداخل الإيراني: خاتمي يؤكد أنه لو عرف الشعب النتائج لما صوّت للجمهورية الإسلامية

بقنابل أمريكية.. تحقيق يوثق إبادة عائلة “أبو نحل” في رفح ويكشف زيف الرواية الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

IMG_3141

ترامب يلتقي نتنياهو ويتحدث عن المرحلة الثانية في غزة والوجود التركي ويهدد بضرب إيران مجدداً..

IMG_3140

نتنياهو يجتمع مع وزيري الحرب والخارجية الأميركيين ويصف اللقاء بالرائع..

IMG_3139

حماس تعلن رسميا استشهاد الناطق العسكري "أبو عبيدة" وعدد من قادتها العسكريين ..

333

مفوض الاونروا "فيليب لازاريني" شخصية الأمم المتحدة للعام 2025 ..

مستقبل غزة “الغامض” أبرز ملفات لقاء ترامب ونتنياهو.. واشنطن تريد إدارة تكنوقراطية ونشر قوة دولية

الاتصالات الفلسطينية