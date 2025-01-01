ترامب يلتقي نتنياهو ويتحدث عن المرحلة الثانية في غزة والوجود التركي ويهدد بضرب إيران مجدداً..

القدس المحتلة/سما/

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فلوريدا الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أشار إلى القوة الدولية في غزة ومشاركة تركيا فيها، كما أنه لوح بضرب إيران في حال واصلت بناء قدراتها النووية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، قبل بدء محادثات ثنائية في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية، أنه ⁠يأمل ‌في ​الوصول إلى المرحلة الثانية ⁠من ‌خطة ⁠غزة "⁠بسرعة كبيرة"، لكنه قال إن الأمر يتطلب نزع سلاح حركة حماس.

كما أردف "سأتحدث مع نتنياهو بشأن دور تركيا في القوة الدولية بغزة"، مشيرا أنه لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة إلى الآن.

وبين ترامب أن هناك 5 موضوعات رئيسية ستكون على طاولة النقاش مع نتنياهو.

كذلك، وعد الرئيس الأميركي بفعل كل ما في استطاعة واشنطن لاستعادة رفات آخر أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.

ضرب إيران

إلى ذلك، تطرق ترامب إلى الملف الإيراني وقال "أسمع أن إيران تحاول بناء مواقعها النووية مجددا وإذا كانوا يفعلون ذلك فسنضربها مرة أخرى".

كما قال "إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية"، مضيفاً "سمعت أن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي".

اتفاق سوري - إسرائيلي

أما في الملف السوري عبر ترامب عن أمله في التوصل لاتفاق بين سوريا وإسرائيل، مضيفاً "آمل أن يصبح نتنياهو على وفاق مع سوريا".

وأردف "نود أن تحصل سوريا على فرصة للنهوض مجددا".

ووصل نتنياهو الإثنين قبيل الساعة 13,30 بالتوقيت المحلي إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأميركي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما.

واللقاء هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.