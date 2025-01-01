نتنياهو يجتمع مع وزيري الحرب والخارجية الأميركيين ويصف اللقاء بالرائع..

القدس المحتلة/سما/

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية.

وقال نتنياهو على منصة إكس إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع روبيو، لكن لم تصدر بعد أي تعليقات على لقائه مع هيجسيث.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق بالمنتجع نفسه.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إنهم يخشون من أن نتنياهو يعمل على إبطاء عملية السلام ويريد استئناف الحرب مع حماس في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله، الخميس، إن نتنياهو سيُطلع ترامب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ووصف المصدر التهديد الذي تمثله الصواريخ الإيرانية بأنه خطير للغاية، مؤكداً أن إطلاق عدد كبير منها على إسرائيل سيلحق أضراراً تعادل "قنبلة نووية صغيرة".