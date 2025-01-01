لابيد ينتقد نتنياهو لاعترافه بـ”أرض الصومال” ولقاء ترامب بلا خطة لغزة

القدس المحتلة/سما/

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الاعتراف بإقليم “أرض الصومال”، كدولة مستقلة، وبالتوجه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون وجود “خطة بشأن غزة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لابيد في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية والإعلام البرلمانية الإسرائيلية، وفق فيديو نشرته قناة الكنيست الإسرائيلي.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة ذات سيادة، والذي أعلن عنه نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه الجمعة، انتقادات دولية واسعة.

وقال لابيد: “أعلنت إسرائيل أنها الدولة الأولى في العالم التي تعترف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، وهذا لم يكن قرار الحكومة ولا قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، وإنما كان قرار مكتب رئيس الوزراء”.

وأشار لابيد إلى أن الكثير من الدول في العالم، بما في ذلك الدول في المنطقة، أدانت هذا القرار.

وقال منتقدا القرار: “ليس لدى دولة إسرائيل سياسة خارجية، وهذه خطوة أخرى تفتقر إلى مبدأ منظم”.

وفي سياق متصل، انتقد لابيد توجه نتنياهو إلى لقاء، مساء الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، دون خطة إسرائيلية بشأن غزة.

وقال: “عندما يسافر رئيس وزراء إسرائيلي للقاء رئيس أمريكي، نتمنى له التوفيق، لكنني قلق، لأن نتنياهو يصل إلى هذا الاجتماع دون أي رؤية واضحة بشأن غزة. وعندما لا تكون لديك رؤية، سيقرر غيرك نيابةً عنك”.

وأضاف لابيد: “إذا لم يكن لدى الحكومة الإسرائيلية أي أفكار بشأن غزة، فسيكون لدى الأمريكيين وحماس أفكار”.

ومساء الأحد، وصل نتنياهو إلى فلوريدا في زيارة قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، إنها تستمر 5 أيام ويستهلها بلقاء تحضيري مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، بترامب، مساء الاثنين، ويبحثا 6 ملفات متوقعة، على رأسها إيران، واتفاق وقف إطلاق النار بغزة والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشمل المرحلة الثانية، عدة ملفات جوهرية أبرزها “تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس

وأنهى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.