  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة 25 مواطنا في غزة بفعل الأحوال الجوية منذ بداية الشهر الجاري

الإثنين 29 ديسمبر 2025 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 25 مواطنا في غزة بفعل الأحوال الجوية منذ بداية الشهر الجاري



غزة/سما/

 افادت مصادر محلية في غزة، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.

وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر كنون الأول/ ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد.

وأضافت بانهيار 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف سابق للاحتلال، بشكل كامل بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة، كما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ سكنية لانهيارات جزئية "خطيرة"، تشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

كما أن 90% من خيام النازحين تطايرت وغرقت بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وذلك في مختلف مناطق القطاع، وفقدت آلاف الأسر مأواها المؤقت وممتلكاتها الشحيحة من "ملابس وأغطية وفراش"، ما تسبب بمفاقمة معاناتهم الإنسانية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة نتنياهو البديلة التي سيعرضها على ترامب : سيطرة إسرائيل على 75 % من اراضي قطاع غزة وتعديل الحدود ..

قاعدة متقدمة للموساد ..معاريف: الاعتراف بأرض الصومال اسعتدادا لمواجة ايران واليمن

الجيش الاسرائيلي نفذ عملية سرية في مناطق حماس بحثا عن جثة الاسير الأخير في غزة

نتنياهو بحث فتح معبر رفح بالاتجاهين وتراجع لهذا السبب ..

الإعلام العبري يرصد وصول وحدات مظليين وكوماندوز مصرية إلى شرق سيناء

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

تحذيرات من الداخل الإيراني: خاتمي يؤكد أنه لو عرف الشعب النتائج لما صوّت للجمهورية الإسلامية

الأخبار الرئيسية

IMG_3139

حماس تعلن رسميا استشهاد الناطق العسكري "أبو عبيدة" وعدد من قادتها العسكريين ..

333

مفوض الاونروا "فيليب لازاريني" شخصية الأمم المتحدة للعام 2025 ..

مستقبل غزة “الغامض” أبرز ملفات لقاء ترامب ونتنياهو.. واشنطن تريد إدارة تكنوقراطية ونشر قوة دولية

ترامب

صحيفة عبرية لترامب: انتبه.. نتنياهو قادم للتعطيل وتبديد الفرص من أجل بقاء حكومته

الكشف عن خطة نتنياهو البديلة التي سيعرضها على ترامب : سيطرة إسرائيل على 75 % من اراضي قطاع غزة وتعديل الحدود ..

الاتصالات الفلسطينية