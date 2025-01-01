لأول مرة منذ 25 عاما.. كاتس يسمح باقتحام قبر يوسف في نابلس نهاراً

القدس المحتلة/سما/

سمح وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" للمستوطنين اقتحام قبر يوسف في نابلس خلال ساعات النهار وذلك لأول مرة منذ 25 عامًا.

وأفادت "القناة 12"العبرية ان جيش الاحتلال، ووزير الأمن الاسرائيلي، وعضو "الكنيست" سوكوت، اتفقوا بأن تمتدّ الزيارات الليلية المؤمَّنة للمجمّع الواقع في قلب نابلس حتى الساعة 08:00 صباحًا.

وفي المرحلة المقبلة ستُدرَس إمكانية تمديد البقاء أيضًا خلال ساعات النهار.

ويعني ذلك أن المستوطنين سيتمكنون من دخول مجمّع القبر الواقع في قلب مدينة نابلس في ساعات النهار، للمرة الأولى منذ إخلاء المدرسة الدينية (اليشيفا) من القبر قبل 25 عامًا.

ويقتحم المستوطنون قبر يوسف بشكل شبه شهري في ساعات الليل، ويؤدون طقوسًا تلمودية بمشاركة حاخامات ومسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد كشفت في يونيو/ حزيران الماضي، أن جيش الاحتلال يدرس العودة إلى إعادة فرض سيطرته والوجود اليهودي الدائم في قبر يوسف، وذلك بعد 25 عامًا من إخلائه في بداية انتفاضة الأقصى.

ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 أصبح قبر يوسف وجهة دائمة للمستوطنين لإقامة الطقوس التلمودية، وفي العام 1986 أنشأ الاحتلال في المكان مدرسة لتدريس التوراة.