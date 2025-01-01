حماس تعلن رسميا استشهاد الناطق العسكري "أبو عبيدة" وعدد من قادتها العسكريين ..

غزة /سما/

أعلنت حركة حماس رسميا، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المتحدث باسم جناحها العسكري "أبو عبيدة"، وجاء ذلك عبر كلمة ألقاها المتحدث العسكري الجديد للحركة، نعى فيها عدداً من قادة الحركة، بينهم إضافة إلى أبو عبيدة، محمد السنوار، قائد أركان كتائب القسام.

وقال المتحدث إن الحركة تعلن للمرة الأولى الاسم الحقيقي لـ"الرجل المقنع"، وهو: حذيفة الكحلوت أبو إبراهيم.

كما نعت الحركة قائد ركن التصنيع في الكتائب رائد سعد، والقيادي فيها حكم العيسى، إضافة إلى قائد لواء رفح، محمد شبانة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن في نهاية آب/ أغسطس اغتيال "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام في غزة.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس: "تمت تصفية المتحدث باسم إرهاب حماس في غزة، أبو عبيدة".

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أنه سيتم استهداف قادة حماس في الخارج، قائلاً: "استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة... لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضاً".