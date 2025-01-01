إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

  1. الرئيسية
الإثنين 29 ديسمبر 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعيين ياسر هدايا أسدي (52 عاما) قائدا لكتيبة "أدوميم" في حرس الحدود، ليصبح أول عربي ومسلم يتولى قيادة كتيبة في هذا السلك الأمني.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" أن "أسدي هو الوحيد بين 107 خريجين عربيا مسلما، بعد خدمة طويلة في الضفة الغربية ومحيط القدس، حيث سيركز عمله على منع التسلل غير القانوني وضمان أمن السكان".

وقال أسدي إن التعيين "حلم شخصي ومحطة مفصلية"، ورسالة للشباب العربي بأن الفرص متاحة لمن يساهم في المجتمع، مشيرا إلى إلهامه بشقيقه الرقيب حسن الذي قتل في 1983، مع خدمة ابنيه في مصلحة السجون.

