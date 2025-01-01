  1. الرئيسية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,266 شهيدا

الإثنين 29 ديسمبر 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 71,266 شهيدا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول شهيد إنتشال و3 اصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى71,266، و171,222اصابةمنذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) اشارت الصحة الى انه بلغ إجمالي الشهداء 414، وإجمالي الإصابات: 1,145،وإجمالي الانتشال 680 شهيدا.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واكدت الصحة ان مواطن توفي نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي الى 17 حالة.

ونوهت الى ان الطفل اركان فراس مصلح يبلغ من العمر شهرين توفي نتيجة البرد الشديد، وبذلك يترفع عدد الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي الى 3 حالات.

