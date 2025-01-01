الاحتلال يعتقل طفلين من بيت امر

الخليل/ سما/

أفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم طفلين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء توجههما إلى المدرسة.

وأوضح عوض أن جنود الاحتلال داهموا البلدة بدوريتين عسكريتين خلال وقت توجه الطلبة إلى مدارسهم، وقاموا باعتقال الطفلين: يوسف روحي فخري اخليل (14 عامًا) ورضا سامي حسن عوض (14 عامًا)، دون إبداء أي أسباب، وتم نقلهما إلى جهة مجهولة.

وأشار شهود عيان إلى أن أصوات صراخ الطفلين سُمعت خلال عملية اعتقالهما، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والطلبة في المكان.

يُذكر أن عمليات اقتحام البلدة أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي في ساعات الصباح، بالتزامن مع ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، ما يعرضهم لخطر مباشر ويؤثر على حياتهم اليومية وسير العملية التعليمية.