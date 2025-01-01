غارات اسرائيلية شمال وجنوب القطاع والمنخفض يعمق أزمة النازحين

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 80 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدى ارتفاع امواج البحر إلى غرق مئات الخيام على شاطئ البحر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان الدفاع المدني اعلن وفاة فتاة اثر سقوط جدار عليها قرب ميناء غزة وطفل غرق ببركة مياه ناجمة عن الأمطار.

وفي سياق، الخروقات الاسرائيلية فقد شن طيران الاحتلال غارات جوية استهدفت منطقة الشيخ زايد، شرق بيت لاهيا شمال وعلى مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الأهالي شمال مدينة رفح.

واستهدف قصف مدفعي شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية تستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 414 شهيدا و1142 مصاب فيما جرى انتشال 679 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71266 شهيدًا 171219 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وأوضحت الصحة انها اضافت 292 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن اكتملت بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء حتى تاريخ 26 ديسمبر 2025م .