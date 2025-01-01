الطقس في فلسطين : تعمق المنخفض الجوي والتحذير من شدة سرعة الرياح

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثر البلاد، اليوم الإثنين، بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما وماطرا وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، تسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70- 80 كم/ ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا الى غائم جزئي وباردًا وتسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الليل المتأخرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، الرياح جنوبية غربيةمعتدلة السرعة تنشط أحيانا البحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الخميس بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة خلال ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات 70-80 كم/ ساعة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.