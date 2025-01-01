  1. الرئيسية
القناة 13 العبرية : قلق إسرائيلي من ضغوط أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين

الإثنين 29 ديسمبر 2025 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 العبرية : قلق إسرائيلي من ضغوط أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى بوجود حالة من القلق المتصاعد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية من احتمالية مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ب فتح معبر رفح البري بشكل كامل وفي الاتجاهين مما قد يغير الواقع الأمني الحالي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة بشكل جذري.

وأوضحت المصادر أن التقديرات الإسرائيلية تشير أيضاً إلى تخوف من طلب أمريكي حازم يقضي بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق إضافية تقع خلف ما يعرف بالخط الأصفر وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات ميدانية وسياسية معقدة تتعلق بحجم التواجد العسكري في القطاع خلال المرحلة المقبلة في ظل سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض واقع سياسي مختلف ينهي الملفات العالقة في المنطقة.

وتأتي هذه التسريبات لتسلط الضوء على تباين محتمل في الرؤى بين تل أبيب وواشنطن حول ترتيبات اليوم التالي للحرب حيث يخشى المسؤولون في إسرائيل من أن تؤدي هذه المطالب المفاجئة إلى تقويض الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو مسبقاً بشأن السيطرة الأمنية على الممرات الاستراتيجية والمناطق العازلة في قطاع غزة.

