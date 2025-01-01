إسرائيل : تحذير باللون الأحمر وسط توقعات بفيضانات وسيول جارفة

القدس المحتلة/سما/

قال موقع واي نت العبرية نقلا عن الأرصاد الجوية الاسرائيلية انه وبعد ان بدأت الأمطار بالهطول في أنحاء البلاد خلال مساء امس ستشتد اليوم في شمال ووسط البلاد، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. كما ستشتد الرياح، خاصة على طول السهل الساحلي وفي الجبال.

وقالت انه من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها اليوم الاثنين، وهو أيضًا يومها الأخير. وقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا "أحمر" - وهو الأشد خطورة - بشأن كمية الأمطار المتوقعة من الصباح إلى المساء في مناطق متفرقة بوسط إسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية.

ومن المتوقع هطول عشرات المليمترات من الأمطار خلال ساعات قليلة في هذه المناطق وغيرها، مما قد يتسبب في فيضانات في المدن وسيول جارفة. كما يُتوقع حدوث فيضانات في الكرمل والسهل الساحلي الأوسط والجنوبي والأراضي المنخفضة.

واكدت انه إضافةً إلى الفيضانات المتوقعة في الأنهار الشرقية، ثمة خطرٌ مماثلٌ في أنهار وسط البلاد، وهي: الخضيرة، والإسكندر، وبولغ، واليركون، وأيالون، وسوريك. وستمتد الأمطار طوال اليوم لتشمل النقب، مع تساقط الثلوج على جبل الشيخ. كما يُتوقع هبوب رياحٍ قويةٍ منذ الصباح، تصل سرعتها إلى 80-100 كيلومتر في الساعة. ومع حلول المساء، ستخف حدة الأمطار وتتلاشى.

وقالت الأرصاد الاسرائيلية وفقا للصحيفة الليلة الماضية انتهى الهدوء، وستشتد الأمطار خلال الليل. من المتوقع هطول عشرات المليمترات من الأمطار غدًا خلال ساعات قليلة في وسط البلاد، مما سيؤدي إلى فيضانات في المدن والأنهار في الوسط والشرق.