تحالف ضد تركيا ..الجيش الإسرائيلي: توقيع خطة عمل مشتركة مع جيشي اليونان وقبرص

القدس المحتلة/سما/

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن توقيع خطة عمل للتعاون العسكري بين اليونان وقبرص وإسرائيل وفقا للاعلام الاسرائيلي.

وقد وُقّعت الخطة الثلاثية الأسبوع الماضي في قبرص، وتشمل، من بين أمور أخرى، مناورات وتدريبات مشتركة، وفرق عمل في مجالات متنوعة، وحواراً عسكرياً استراتيجياً حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقالت اذاعة الجيش الإسرائيلي ان تحالف عسكري ثلاثي ضد تركيا حدث بعد ان وقّعت جيوش إسرائيل واليونان وقبرص "خطة عمل ثلاثية" لعام 2026. وقد توجّه وفد إسرائيلي إلى قبرص ووقّع خططًا تتضمن: مناورات وتدريبات مشتركة، وفرق عمل في مجالات متنوعة، و"حوارًا استراتيجيًا حول قضايا ذات اهتمام مشترك".