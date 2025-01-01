  1. الرئيسية
قاعدة متقدمة للموساد ..معاريف: الاعتراف بأرض الصومال اسعتدادا لمواجة ايران واليمن

الأحد 28 ديسمبر 2025 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاعدة متقدمة للموساد ..معاريف: الاعتراف بأرض الصومال اسعتدادا لمواجة ايران واليمن



القدس المحتلة/سما/

نفلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو في مواجهة اليمن وإيران، على حد وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن " العلاقات المفتوحة مع أرض الصومال تتيح المزيد من الخيارات العملياتية للقوات الجوية. وبلا شك، فإن هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة لذراع إسرائيل الطويلة"، على حد وصف المصدر

وأفادت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي(الموساد) قاد لسنوات عديدة منظومة العلاقات مع أرض الصومال، مضيفة أن رئيس الموساد ديدي برنيا، "أصبح في السنوات الأخيرة من المقربين إلى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله".

ونقلت عن المصدر الإسرائيلي: "لقد بنى ديدي برنيا علاقة شخصية متينة مع تشاد. فهناك علاقة ثقة مهنية وشخصية بينهما، مما أتاح إقامة روابط عسكرية وسياسية وثيقة للغاية بين البلدين".

وأضاف المسؤول للصحيفة " أعد رئيس الموساد ديدي برنيا في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. تمتلك أرض الصومال أصولاً استراتيجية، مثل ميناء بحري ومطار يضم أطول مدرج في أفريقيا".

