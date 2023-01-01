“حنظلة” تبدأ في نشر مستندات وصور وقوائم اتصال لمسؤولين أمنيين وإعلاميين اسرائيليين

سما / وكالات /

بدأت “مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانية”، الأحد، نشر مواد حصلت عليها عن طريق اختراق هاتف رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مجموعة “حنظلة” بدأت في نشر “مستندات وصور وقوائم جهات اتصال تزعم استخراجها من هاتف تساحي برافرمان رئيس مكتب نتنياهو”.

و”حنظلة” شخصية كاريكاتيرية تمثل أيقونة فلسطينية ابتكرها الفنان الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وهي رمز للصمود ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ذكرت القناة 14 العبرية أنه “بعد وقت قصير من إعلان مجموعة القرصنة الإيرانية “حنظلة” اختراقها الهاتف المحمول الخاص ببرافرمان، بدأت بنشر مواد يُزعم أنها من الجهاز”.

وأوضحت أن “المجموعة نشرت حتى الآن 110 صفحات من قوائم جهات الاتصال، والرقم الشخصي لبرافرمان”.

“ونشرت المجموعة أرقام وأسماء شخصيات عامة ومسؤولين في مجال الأمن والإعلام، وبعض المراسلات المحددة، ومستندات غير سرية، وفيديوهات وصور من مناسبات خاصة”، بحسب القناة.

وصباح الأحد، أعلنت “حنظلة” اختراقها هاتف برافرمان، المفترض أن يُعيَّن سفيرا لإسرائيل لدى بريطانيا، وفقا لهيئة البث العبرية.

وبحسب الهيئة، قالت “حنظلة” في بيان: “تم اختراق جهاز آيفون 16 برو ماكس الخاص ببرافرمان.. ليس الآن فقط، فـ”حنظلة” تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات”.

ومتحدثةً عن برافرمان، قالت: “الحارس الصامت الذي وثقتم به، ذاك الذي يدير عالم بيبي (نتنياهو)، ويقرر مَن يدخل ومَن يختفي، ويجمع كل الأسرار القذرة تحوّل إلى أكبر نقطة ضعف”.

وتابعت: “لدينا كل شيء: محادثات مشفّرة، صفقات سرية، نزوات أخلاقية ومالية مخزية، استغلال للسلطة، ابتزاز، رشاوى لشراء الصمت”.

ولم يعقب مكتب نتنياهو فورا على إعلان اختراق هاتف رئيسه.

وهددت المجموعة الإيرانية الأسبوع الماضي بنشر مواد منسوبة إلى سياسيين إسرائيليين بينهم: (وزيرا الدفاع الأسبق) بيني غانتس و(السابق) يوآف غالانت، و(وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، و(النائبة بالكنيست)تالي غوتليب، وفقا للهيئة.

وأفادت الهيئة بأنه “سبق اختراق هواتف غانتس وغوتليب، لكن المعلومات المتعلقة باختراق هواتف بن غفير وغالانت تُعدّ جديدة”.

وقبل أيام، أقر بينيت باختراق حسابه على “تلغرام”، ونشر قائمة جهات اتصاله، بالإضافة إلى صور ومحادثات.

ونشرت “حنظلة” على الإنترنت قائمة جهات اتصال بينيت وهي نحو 5 آلاف، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون.

وفي العامين الماضيين، أعلنت السلطات الإسرائيلية على فترات اعتقال عشرات الإسرائيليين بشبهة التخابر مع إيران، التي التزمت الصمت حيال هذه الإعلانات.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتصاعد توقعات بشن إسرائيل حربا جديدة على إيران، ويعتزم نتنياهو محاولة الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستقبل ترامب، في فلوريدا غدا الاثنين، نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال حرب إبادة قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، مما أسفر عن استشهاد 418 وإصابة 1141 فلسطينيين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع الأحد.

وبالإضافة إلى إبادة غزة والحرب على إيران، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وتنفذ غارات جوية وتوغلات برية في الجارتين سوريا ولبنان، فيما نفذت غارات على اليمن وأخرى على قطر.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.