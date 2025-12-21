فلسطين : أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي

رام الله / سما/

أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريره الأسبوعي الذي يُظهِر أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة الفلسطينية، خلال فترة الأسبوع الماضي (21/12/2025–27/12/2025).

وهي على النحو الآتي:

وجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير كافة إمكانياتها الإغاثية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وتقديم كل ما أمكن من مساهمات عبر غرفة العمليات الحكومية والشركاء الدوليين، رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.

وأعادت سلطة المياه تشغيل خط مياه ميكوروت "وصلة القرارة" بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تدمير جزء منه وإغلاق المحبس المُغَذّي، ما أثر على إمدادات المياه لأكثر من 60 ألف مواطن من السكان والنازحين، ومن شأن إعادة التشغيل تحسين واستقرار التزويد للمناطق المستفيدة. كما تُنَفّذ سلطة المياه مَشروعًا لمراجعة وتحديث المواصفات الفنية والتعليمات الإلزامية للمياه العادمة المُعالَجة والمياه المُختَلَطة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف مواءمتها مع أفضل المعايير وتعظيم استخدام المياه المُعالَجة خاصة في الري.

ونَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء، سلسلة تدخلات وخدمات متكاملة في جميع المديريات استهدفت الفئات الهشّة والأسر المحتاجة، شملت طرودًا غذائية وقسائم وطرودًا غير غذائية استفادت منها 860 أسرة بقيمة 163,000 شيكل، إلى جانب تقديم 749 خدمة تأمين صحي جديد وتجديد، وتنفيذ مئات التدخلات للأشخاص ذوي الإعاقة، والمُسنين، والمرأة والأطفال والحضانات والأحداث إضافة إلى دعم نحو 264 يتيمًا، ومتابعة 75 تدخلًا للجمعيات الخيرية، و31 تدخلًا في مجال التمكين الاقتصادي. كما نَفَّذَت الوزارة فعاليات دعم نفسي واجتماعي ودمج مجتمعي للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات رسمية وأهلية. وفي قطاع غزة، وفي ظل الظروف الإنسانية الصعبة، نَفَّذَت وزارة الدولة لشؤون الإغاثة ووزارة التنمية الاجتماعية، عبر غرفة العمليات الحكومية وبالتعاون مع الشركاء، حزمة تدخلات إنسانية شملت توزيع آلاف الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والخبز والقسائم، ومساعدات زراعية، ومستلزمات مياه وصحة وإيواء، ودعمًا للطفولة والتعليم والدعم النفسي، استفاد منها آلاف المواطنين، بما يعكس استجابة إنسانية شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة.

ونَفَّذَت وزارة الأشغال العامة والإسكان حزمة مشاريع وتدخلات شملت تعبيد طرق عراق بورين "المربعة" في نابلس، وإعادة إنشاء طريق بيرزيت– برهام في رام الله والبيرة بالتعاون مع بلدية بيرزيت، وتسوية مقطع من شارع جنين– حداد "السويطات" المُدمر من الاحتلال. كما باشرت تنفيذ مشروعَي إعادة تأهيل طريق يبرود–سلواد بطول 650م، واستكمال وتأهيل طريق جفنا– بيرزيت بطول 1,280م، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وإدارة البنك الإسلامي للتنمية، بما يسهم في تحسين الربط وتخفيف الازدحام. وفي سياق متصل، عُقد اجتماع لإطلاق مرحلة جديدة من حصر أضرار الإسكان والبنية التحتية في غزة بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان و"UNDP"، تمهيدًا للتخطيط لإعادة الإعمار وفق معايير مهنية وفنية معتمدة.

ونَفَّذَت وزارة الزراعة استجابة عاجلة لتأمين محيط سد بيت الروش. وتحت رعاية الوزير افتُتح مركز التميز للفحوصات البيطرية التخصصية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالشراكة مع جمعية الأطباء البيطريين ومركز أبحاث الأراضي وبدعم "We Effect". كما تفقدت اللجنة العليا للطوارئ الزراعية أراضي الشيخ عجلين جنوب غرب غزة ودعت لتدخلات عاجلة لاستعادة الإنتاج الزراعي. وأطلقت الوزارة برامج ودورات تدريبية ضمن مشروع "سانيت" بالشراكة مع معهد "سيام باري" الإيطالي لمزارعي البرقوق شمال الخليل ولمربي الأغنام جنوب الخليل لمدة 3 أيام لكل منها، ونَفَّذَت مع "UNDP" لقاءات تدريبية ضمن مشروع "مبادرتي" الممول من مجموعة إيبسا. وواصلت الوزارة تنفيذ حملة "تخضير بلادي" في نابلس والخليل وشمال الخليل وسلفيت والأغوار الشمالية. وبإشرافها تسلّم اتحاد الشباب الفلسطيني 5 مشاريع في سلفيت ضمن برنامج الاستثمار من أجل الصمود "IPR IV" بتمويل "KfW" وتنفيذ "UNDP/PAPP". كما تواصلت الحملة الوطنية للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي. ونَفَّذَت الوزارة والإغاثة الزراعية حملة تقليم اللوزيات في عقابا ضمن مشروع ممول من الممثلية الهولندية، شملت يوم حقل ولقاء إرشادي بحضور 30 مزارعًا. ووزعت 50 خزانًا بلاستيكيًا بسعة 1.5 كوب شرق القدس ضمن مشروع الحصاد المائي الممول من المنظمة العربية للتنمية الزراعية. كما جرى تسليم ثلاجة حفظ خضار في باقة الشرقية– طولكرم تخدم 150 مزارعًا، وتأهيل بئر في النزلة الغربية يخدم 200 مزارع بتمويل "UNMCOR"، وتأهيل طرق زراعية بطول 2 كم في زيتا تخدم 300 مزارع بتمويل الصندوق العربي، وتسليم معدات مختبر مصنع الصنوبر في طولكرم، جميعها بإشراف الوزارة وتنفيذ الإغاثة الزراعية وبالشراكة مع أوكسفام وبدعم الوكالة البلجيكية.

ونَفَّذَت تدريبات ضمن سلسلة قيمة الزيتون "مبادرتي" شمال الخليل، ودورة تسميد الخضار في جنين بحضور 17 مزارعًا بالتعاون مع الإعانة الإسلامية فرنسا وبلدية مرج بن عامر. وفي استجابة عاجلة، سلّمت الوزارة 100 شتلة زيتون بعمر 3–4 سنوات لمزارع متضرر من المستوطنين في منطقة الدرجة بوادي سعير دعمًا لصمود المزارعين.

وافتتحت وزيرة الخارجية والمغتربين إدارة الشؤون القنصلية وقاعة التصديقات بمقر الوزارة في رام الله، بدعم من جمهورية الصين الشعبية، بهدف تطوير الخدمات القنصلية، وعقدت الوزيرة اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع سفراء فلسطين لدى الدول الإفريقية لتقديم إحاطة حول آخر المستجدات السياسية ونتائج زياراتها الأخيرة، كما نظمت مؤتمرًا صحفيًا في أكرا لتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية– الغانية ومناقشة تطورات القضية الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بياناتها الأسبوعية إلى تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ومواصلة الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك مجزرة حي التفاح، معتبرة هذه الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

واستكملت وزارة الحكم المحلي التسويات المالية لثلاث هيئات محلية جديدة هي كفر دان وبيت تعمر وبزاريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 138 هيئة، كما تم الانتهاء من مشروع تأهيل وتطوير الحديقة العامة في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وعقد اللقاء الأول لفريق إعداد ورقة سياسات شمول الإعاقة في الهيئات المحلية بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشرف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على استلام مواد كهربائية لإعادة إعمار قطاع الطاقة في غزة، تشمل أنظمة طاقة شمسية وبطاريات ومحولات وشبكات كهرباء بقيمة تفوق 20 مليون دولار بتمويل دولي، مؤكّدًا جاهزية إدخالها فور توفر الإمكانيات لدعم استدامة الكهرباء في القطاع. كما وَقَّعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ضمن مشروع "React Palestine" وبالشراكة مع "Enabel" وبتمويل من الحكومة البلجيكية، اتفاقيات مع عدد من معاصر الزيتون لتركيب أنظمة طاقة شمسية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في قطاع الصناعات الغذائية.

كما أعلَنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في بروناي والصين وبنغلادش لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للأعوام الدراسية 2025–2027، وصادقت في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة على الشهادات الأكاديمية لـ310 من طلبة غزة في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، كما عقدت اجتماعًا موسعًا لبحث أوضاع التخصصات الهندسية في فلسطين في ضوء قرار تخفيض مدة دراستها إلى أربعة أعوام. كما افتتحت مشاغل مهنية جديدة في مدرسة بنات سلواد لتعزيز التعليم المهني وتنمية مهارات الطلبة، وتقييم برنامج (سيرتك 1) تمهيدًا لإطلاق مرحلته الثانية مطلع 2026، ومواصلة الجهود لتعزيز التعليم الوجاهي وزيادة النقاط التعليمية في قطاع غزة.

ونَفَّذَت وزارة العمل سلسلة أنشطة ركَّزت على حماية حقوق العمال وتعزيز فرص التشغيل، حيث التقت وزيرة العمل النائب العام لبحث التداعيات القانونية للأوضاع الاقتصادية وآليات موازنة حقوق أصحاب الشيكات المرتجعة مع أوضاع العمال المُتَعَطِلين، وأكدت الوزيرة في ختام مشروع "الوظائف الخضراء" مواصلة تطوير التدريب المهني واستحداث تخصصات جديدة لتعزيز تشغيل الشباب، إلى جانب جهودها في الحفاظ على استقرار علاقات العمل، والتأكيد على دور منصة "JobMatch" في تنظيم سوق العمل خلال الحدث التوظيفي النابلسي.

وافتتح وزير السياحة والآثار فندقًا سياحيًا في نابلس، وتَفَّقَد مع محافظ نابلس البلدة القديمة، كما أضاء شجرة الميلاد في بيت جالا، فيما كشفت البيانات عن استثمارات فندقية في بيت لحم بقيمة 78 مليون دولار أسفرت عن إنشاء 15 فندقًا توفر 1632 غرفة، وترخيص 12 مكتب سياحة وسفر ليصل العدد إلى 213 مكتبًا، ورفد قطاع الدلالة بـ14 دليلًا ليبلغ 313 دليلًا، وإنجاز آلاف معاملات حماية التراث وترسيم مواقع أثرية، إضافة إلى استقبال نحو 280 ألف سائح أجنبي و600 ألف ليلة مبيت خلال عام 2025. وأدانت الوزارة قيام الاحتلال بتحويل متحف الآثار الفلسطيني في القدس إلى فندق ونهب مقتنياته.

وأصدَرَت سلطة جودة البيئة 13 تصريحًا لاستيراد المواد الكيميائية ومنح 4 موافقات بيئية لمشاريع زراعية وصناعية ومحطتي بث خلوي، متابعة 5 شكاوى بيئية، وتنفيذ 32 جولة تفتيش على المنشآت الصناعية. كما شارَكَت في المؤتمر الفلسطيني الثاني للتنوع الحيوي في بيت لحم، ونَظَّمَت أنشطة توعوية وبدأت برنامجًا إذاعيًا بالتعاون مع إذاعة صوت فلسطين لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية.

وزارَ وزير الداخلية محافظة قلقيلية لتعزيز صمود المواطنين وضمان استمرارية الخدمات، وشارَك في حفل تخريج دورة كبار الضباط، مؤكداً أهمية تأهيل القيادات الأمنية. كما نفذت الشرطة 1304 عمليات ضبط لمطلوبين بينهم 9 خطرين و3362 مذكرة قضائية و52 مهمة مخدرات، بينما أجرى الدفاع المدني 96 مهمة إطفاء و36 إنقاذ وفحص 268 مصعدًا، وأتلفت الضابطة الجمركية 1.9 طن بضائع غير صالحة، مع متابعة 46 قضية تهرب وضريبي وجمركي.

وفي إطار تعزيز إدماج قضايا المرأة في السياسات الاقتصادية، أُعيد تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بمشاركة وزارة شؤون المرأة، والعمل على إعداد خطة تنفيذية للأعوام 2026–2028 تركّز على توسيع الشمول المالي للمرأة والشباب والمشاريع الصغيرة والفئات محدودة الدخل، مع مراعاة البعد الجندري وتعزيز الوصول العادل للخدمات المالية. وفي سياق المناصرة الدولية، شاركت وزيرة شؤون المرأة في لقاء إعلامي مع وكالة "سبوتنيك" بالعربية، سلَّطَت خلاله الضوء على تداعيات العدوان على النساء الفلسطينيات، واستعرضت جهود الحكومة والوزارة في الحماية والإغاثة والتعافي، إلى جانب التحركات الدولية.

ونَفَّذَ وكيل وزارة الصحة والمسؤولين في الوزارة جولات ميدانية في محافظتي سلفيت ورام الله والبيرة شملت مستشفيات ومراكز طوارئ للاطلاع على واقع الخدمات والاحتياجات، وأعلَن عن إعادة تشغيل مركز طوارئ بديا والعمل على تشغيل مركز طوارئ بني زيد على مدار 24 ساعة قريبًا لتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة. كما نَفَّذَت الوزارة زيارات تقييمية لمستشفيات جنين وطولكرم ضمن مشروع "WASH-4-Health" لتعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتابعت الوزارة تطورات الإنفلونزا الموسمية مؤكدة أن الحالات ضمن المعدلات الطبيعية مع الاستمرار بالإجراءات الوقائية. وواصلت الوزارة حملتها التوعوية للتأكيد على تجديد التأمين الصحي الحكومي مع بداية العام الجديد لضمان الجاهزية والاستفادة من الخدمات الصحية.

ونَفَّذَت وزارة النقل والمواصلات سلسلة لقاءات لبحث تحديات القطاع ووضع حلول قانونية. رقابيًا، نُفذت حملات تفتيش على حافلات نقل الطلبة، ومراكز الفحص الفني والهندسي في جنين والخليل ورام الله، ومحلات قطع الغيار ومكاتب السفريات في نابلس، إضافة إلى الكشف على المجمعات ووكالات ومعارض وشركات استيراد السيارات؛ وأسفرت النتائج عن ضبط حافلتين لروضة أطفال (إحداهما مزوّرة)، والكشف على 126 شركة ومعرضًا مع رصد مخالفات، وتوجيه تنبيهات لـ46 شركة، وإخطار 6 معارض بالإغلاق، وإنذارات لدينموميترات، مع مؤشرات تنفيذية شملت: تنزيل 115، فحص منشآت 160، مشطوب 15، حجز إداري 10، وفحص مركبات حكومية للصيانة. فنيًا وتنظيميًا، فَقَد بدأت الوزارة العمل على إعداد نظام لمراكز الفحص الهندسي والدينموميترات. وفي خدمات النقل العام، تم استحداث خط حافلات جديد يربط حي الطيرة بجامعتي بيرزيت والعربية الأمريكية.

ونَفَّذَت هيئة الشؤون المدنية تدخلات في عدة محافظات شملت الخليل بتأمين صيانة بنوك وبنى تحتية، إدخال محروقات ومياه، تمكين شركات الكهرباء والاتصالات والبلدية، وترتيب زيارات لمناطق جنوب شرق يطا، وفي نابلس استكمال ترتيبات إعادة تأهيل شارع عورتا وتعبيد مدخل عقربا، وفي القدس صيانة مقسم أبو ديس وزرع أعمدة اتصالات، وفي جنين تأمين مرور الإسعاف عبر معبر برطعة وإخلاء روضة أطفال قرب المخيم، وفي رام الله والبيرة استعادة معدات محتجزة واستكمال ترتيبات تأهيل شارع يبرود– سلواد، وفي طولكرم تنفيذ أعمال مسح مائي في وادي الزومر، وفي أريحا والأغوار صيانة قناة مياه العوجا على شارع 60، وفي سلفيت استرجاع مركبة دون غرامات، وفي قلقيلية إدخال شاحنات طحين ومواد غذائية إلى عرب الرماضين خلف الجدار.

وعَقَدَت لجنة القدس المُنبَثقة عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي اجتماعها الثاني عبر تقنية "الزوم"، في إطار جهود وزارة شؤون القدس لتوحيد العمل الوطني والتصدي للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الهوية الثقافية والحضارية لمدينة القدس.

ويفتتح وزير الثقافة يزور محافظة أريحا والأغوار، معرضي "بصمات عطاء" و "زهرة الكنعانيات"، ويفتتح المعرض الفني الجماعي "هروب" في بيت لحم، ويشارك في الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العليا للتراث المادي وغير المادي في بالخليل، كما نظمت الوزارة في قلقيلية ورشة تفريغ نفسي للسيدات والأطفال، ونشاطاً ثقافيًا توعويًا حول التراث الفلسطيني، وعقدت ندوة حول التراث الفلسطيني ونشاطاً تراثيًا حكواتيًا، ونفذت ورشة تلوين بعنوان "لوّن القدس" في طولكرم، وفي الخليل نظمت فعالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وفي بيت لحم نظمت الوزارة أمسية ثقافية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة بعنوان "نور ورجاء".