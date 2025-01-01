أسعار المنتج تسجل انخفاضا الشهر الماضي

رام الله / سما/

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً حاداً مقداره 14.64% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع شهر تشرين أول 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام 181.52 خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة ﺒ 212.66 خلال شهر تشرين أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر تشرين ثاني 2025

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً حاداً مقداره 15.13%، حيث بلغ 188.74 خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة ﺒ 222.39 خلال شهر تشرين أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر تشرين ثاني 2025

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 6.39%، حيث بلغ 114.11 خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة ﺒ 121.90 خلال شهر تشرين أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر تشرين ثاني 2025

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، انخفاضاً حاداً مقداره 22.90%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 40.00%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 30.68%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 3.15 شيقل/كغم، والزهرة 3.42 شيقل/كغم، والكوسا 4.86 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 3.16 شيقل/كغم، والفلفل الحار 12.33 شيقل/كغم، والملوخية 6.76 شيقل/كغم، والسبانخ 2.96 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء 6.02 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 10.38 شيقل/كغم، والبامية 57.83 شيقل/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 6.56 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 4.64 شيقل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2.83 شيقل/كغم، والباذنجان 5.05 شيقل/كغم، والثوم الجاف 8.08 شيقل/كغم، والبصل الجاف البلدي 1.38 شيقل/كغم، والبطاطا 1.67 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 10.55%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: دجاج لاحم حي كبير 10.40 شيقل/كغم، والبيض الطازج (حجم 2كغم) 14.66 شيقل/كرتونة.

وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 6.44%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: البرتقال 2.81 شيقل/كغم، والكلمنتينا 2.81 شيقل/كغم، والليمون 3.98 شيقل/كغم، والبلح 7.07 شيقل/كغم، والبوملي 2.83 شيقل/كغم، والجريب فروت 2.36 شيقل/كغم، والجوافة 6.84 شيقل/كغم، والزعتر الأخضر 13.39 شيقل/كغم، والزيتون الأخضر للمخلل 10.43 شيقل/كغم.

بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج والمتوسط السعري، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 3.38% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بشهر تشرين أول 2025.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 1.53%، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 23.04%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.66%، وصناعة الأثاث بمقدار 0.64%، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 2.54%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.67%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر تشرين ثاني 2025.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق.