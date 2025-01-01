  1. الرئيسية
الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الأحد 28 ديسمبر 2025 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصومالي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة



وكالات / سما/

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، رفض بلاده "القاطع" لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وشدد الرئيس الصومالي، خلال خطاب له أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، على أن "الصومال لن يقبل تصدير الحروب إلى أراضيه"، مؤكدًا أنه لن "يكون ساحة للاعتداء على دول أخرى"، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

و‌قال شيخ محمود إن "نتنياهو قام بأكبر انتهاك للسيادة الصومالية"، مشددًا على رفض بلاده نقل الصراع في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة مستقلة ذات سيادة"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "باطلة ولا أثر لها قانونيًا".

وأوضح بري أن "الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وحدود معترف بها دوليًا، وأن أي مساس بوحدتها أو سلامة أراضيها يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي"، وأكد أن "الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي يرفضان هذا الإعلان رفضًا قاطعًا".

وأضاف أن "الموقف الإسرائيلي متهور، وكان الأجدر به الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تتعرض للاحتلال والاعتداء"، مؤكدًا أن "الصومال لا يحتاج إلى اعتراف من أي جهة".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.


 

