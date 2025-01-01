  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شابة فلسطينية جراء سقوط جدار منزل على خيمتها بفعل الرياح في غزة

الأحد 28 ديسمبر 2025 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابة فلسطينية جراء سقوط جدار منزل على خيمتها بفعل الرياح في غزة



غزة /سما/

لقيت شابة فلسطينية مصرعها إثر سقوط جدار منزل قصفته إسرائيل خلال حرب الإبادة على خيمتها في حي الرمال غربي مدينة غزة، فيما تسببت مياه الأمطار والرياح العاصفة التي تضرب القطاع منذ مساء السبت، بغرق وتطاير آلاف من خيام النازحين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية بأن شابة فلسطينية (30 عاما) توفيت على الفور بعد أن سقط جدار منزل على خيمتها في منطقة الميناء بحي الرمال.

وأوضح شهود عيان بأن جدار منزل مدمر جزئيا جراء تعرضه لقصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة على القطاع سقط بفعل الرياح العاتية على خيمة للنازحين مجاورة للمنزل ما أدى لتدميرها ووفاة الشابة الفلسطينية وإصابة عدد من أفراد أسرتها.

وفي تطور متصل، تسببت مياه الأمطار والرياح القوية التي تضرب قطاع غزة منذ مساء السبت، بتطاير وغرق آلاف من خيام النازحين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من القطاع، وفق شهود عيان.

كما غرقت مئات من خيام النازحين المقامة على شاطئ مدينة خان يونس جنوبي القطاع بفعل مد أمواج البحر نتيجة المنخفض الجوي.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات جديدة بملف اتفاق غزة والمرحلة الثانية “المُعقدة”.. حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة ستتولى نزع سلاح “حماس”

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

مجموعة الهاكرز الايرانية “حنظلة” توجه رسالة غامضة لنتنياهو بشأن رحلته إلى ميامي

معركة تركية إسرائيلية وضربات موجعة في ساحات مختلفة..

الكشف عن زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل :استيعاب سكان غزة مقابل الاعتراف

وزير الدفاع السعودي يطالب “المجلس الانتقالي” اليمني بإخراج قواته من محافظتين جنوبيتين “سلميا”

سابقة خطيرة..قطر: الأحرى العمل على الاعتراف بفلسطين بدلاً من زعزعة الصومال

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : نتنياهو سيطلب من ترامب "الضوء الأخضر" لضرب إيران ولا مرحلة ثانية دون تفكيك سلاح حماس..

الكابينت يعلن موافقة 3 دول على إرسال قوات لغزة ويرفض مشاركة تركيا

مجموعة الهاكرز الايرانية “حنظلة” توجه رسالة غامضة لنتنياهو بشأن رحلته إلى ميامي

انتخابات جديدة لقيادة حماس.. الحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

الاتصالات الفلسطينية