الاعلام العبري : نتنياهو سيطلب من ترامب "الضوء الأخضر" لضرب إيران ولا مرحلة ثانية دون تفكيك سلاح حماس..

القدس المحتلة/سما/

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتوجه صباحا إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب الاثنين في منتجع مارالاغو في فلوريدا.

وبحسب الإذاعة العبرية، فمن المتوقع أن يقدم نتنياهو أدلة على إحياء إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي وإعادة بناء دفاعاتها الجوية، معتبرا ذلك تهديدا أكثر إلحاحا من البرنامج النووي، وفقا لتقارير شبكة NBC الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر" الأمريكي لهجوم محتمل مستقبلي على إيران.

وفي ملف غزة، سيؤكد نتنياهو رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب إلا بعد تسليم حماس أسلحتها كاملة ودفن الرهينة الأخير ران غويلي في إسرائيل.