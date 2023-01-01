  1. الرئيسية
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 28 ديسمبر 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، ارتفاع حصيلة الشهداء على قطاع غزة إلى 71266 شهيدا، و171219 مصابا، منذ بدء العدان في 7 تشرين أول/ 2023.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئاسة تدين وترفض أي مساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية

الاحتلال يغلق مداخل قرى شمال وغرب رام االله ويواصل عدوانه على بلدة قباطية

الرئاسة تنعى المناضل الوطني عصام مخول

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام سيادة الصومال بعد اعتراف اسرائيل بأرض الصومال 

الشيخ: نؤكد دعمنا الكامل لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية ووحدة وسلامة أراضيها

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية اليوم للرد على اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

نقابة الصحفيين: 706 من الاحتلال قتل الصحفيين في غزة

تلفزيون فلسطين يحصد المرتبة الثالثة في جائزة خالد الخطيب الدولية

حنين الريماوي.. حين تحطم فلسطين القيود بالحلم

"الأيام":

لليوم الثاني.. قباطية تتعرض لعمليات تنكيل وهدم وتفتيش واسعة وسط حظر التجول

اعتداءات استيطانية متواصلة: اقتحام تجمعات بدوية ومحاولة دهس متضامنين ومهاجمة مركبات

الرئاسة تدين وترفض أي مساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية 

القطاع: إصابات قرب "الخط الأصفر" وقصف مدفعي وجوي عنيف على رفح

مسؤول أميركي يكشف عن تطورات ملف اتفاق غزة والمرحلة الثانية "المعقدة"

القطاع: المنخفض الجوي القطبي يفاقم معاناة آلاف النازحين

22  دولة ومنظمة عربية وإسلامية تؤكد رفضها اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"

"القدس":

الرئيس: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة يائسة لتهجير شعبنا 

قباطية تحت الحصار والتنكيل والتحقيق في المنازل

المنخفض يعصف بخيام النازحين

بلديات شمال غزة: المنطقة منكوبة ونعيش كارثة بيئية وصحية

اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

نازحو شمال غزة يعيشون معاناة لا تنتهي مع غياب المأوى وتجدد الأمطار

