الطقس: المنخفض الجوي يتعمق تأثيره وأجواء عاصفة وماطرة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، غائما، وماطرا، وعاصفا، وباردا الى شديد البرودة حيث تسقط بإذن الله تعالى الامطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة في ساعات الفجر الأولى وفي فترة النهار تكون متقطعة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 كم/ ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا، وباردًا، وعاصفُا، وتسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

ويوم غد الاثنين، يستمر الجو غائما، وماطرا، وعاصفا، وباردا الى شديد البرودة، حيث تسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق من البلاد، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: شدة سرعة الرياح، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.