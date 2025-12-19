قصف مدفعي وجوي في عدة مناطق بغزة والمنخفض الجوي يعمق أزمة النازحين

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 79 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الرياح والأمطار إلى اقتلاع مئات الخيام في مناطق متفرقة من القطاع.

ويعيش نحو 900 الف نازح في خيام مهترئة ويعانون جراء المنخفض الجوي.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينية إثر سقوط جدار منزل قصفه الاحتلال خلال حرب الإبادة على خيمتها غربي مدينة غزة بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني شمال غزة من العثور على جثمان طفل سقط في بركة مياه مساء السبت.

ووصل إلى مشفى الشفاء جثمان الطفل عطا مي (7 سنوات)، بعد سقوطه في بئر ماء امتلأ بمياه الأمطار، في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.

وفي سياق الخروقات الاسرائيلية فقد شنت طائرات الاحتلال غارة محيط المقبرة الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي المخيم .

وتوغلت آليات الاحتلال وهي تطلق النيران بكثافة إضافة إلى قصف مدفعي خلال توغلها نحو منطقة العامودي، شمال غزة.

كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأغارت طائرات اسرائيلية على شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية النار في محيط ميناء غزة.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي جنوبي مخيم المغازي وشمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار نحو مواصي رفح وقرب الاحياء الجنوبية لخان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 29 شهيدا ، منهم 4 شهداء جدد، و25 شهيد انتشال و8 إصابات، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، الى 71,266 وارتفاع عدد الإصابات الى 171,219.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت، أن اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قد ارتفع إلى 414، واجمالي الإصابات إلى 1,142، فيما جرى انتشال 679 جثمانا.

ونوهت إلى اضافة عدد 292 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 19/12/2025الى 26/12/2025 .