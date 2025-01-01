  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد عامل من قلقيلية إثر سقوطه عن جدار الفصل قرب القدس

الأحد 28 ديسمبر 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عامل من قلقيلية إثر سقوطه عن جدار الفصل قرب القدس



رام الله/سما/

استشهد العامل الفلسطيني جهاد عمر قزمار من بلدة عزبة سلمان جنوب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري قرب الرام شمال القدس، أثناء محاولته التوجه للعمل في إسرائيل.

وتعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة مأساوية من حوادث استشهاد وإصابة العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم عبور جدار الفصل للوصول إلى أعمالهم في إسرائيل لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.

ويواجه آلاف العمال الفلسطينيين مخاطر يومية جراء الملاحقة والاعتقالات، إذ تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى العمل، ما يؤدي إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح واعتقال المئات.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُنع أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أعمالهم في الداخل، ما فاقم من أزمة البطالة والضغوط المعيشية على العائلات الفلسطينية، وجعل محاولات عبور الجدار أكثر خطورة ومليئة بالمخاطر.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات جديدة بملف اتفاق غزة والمرحلة الثانية “المُعقدة”.. حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة ستتولى نزع سلاح “حماس”

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

مجموعة الهاكرز الايرانية “حنظلة” توجه رسالة غامضة لنتنياهو بشأن رحلته إلى ميامي

معركة تركية إسرائيلية وضربات موجعة في ساحات مختلفة..

وزير الدفاع السعودي يطالب “المجلس الانتقالي” اليمني بإخراج قواته من محافظتين جنوبيتين “سلميا”

الكشف عن زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل :استيعاب سكان غزة مقابل الاعتراف

سابقة خطيرة..قطر: الأحرى العمل على الاعتراف بفلسطين بدلاً من زعزعة الصومال

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : نتنياهو سيطلب من ترامب "الضوء الأخضر" لضرب إيران ولا مرحلة ثانية دون تفكيك سلاح حماس..

الكابينت يعلن موافقة 3 دول على إرسال قوات لغزة ويرفض مشاركة تركيا

مجموعة الهاكرز الايرانية “حنظلة” توجه رسالة غامضة لنتنياهو بشأن رحلته إلى ميامي

انتخابات جديدة لقيادة حماس.. الحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

الاتصالات الفلسطينية