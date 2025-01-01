  1. الرئيسية
وزير إسرائيلي سابق: مخيمات اللاجئين تشكل رمزا فلسطينيا ويجب ازالتها وتسويتها بالأرض

السبت 27 ديسمبر 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

دعا الوزير السابق في إسرائيل، أفيغدور كهلاني، إلى "إزالة جميع مخيمات اللاجئين وتسويتها بالأرض" في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أنها تمثل "رمزا فلسطينيا يجب تفكيكه"، وذلك خلال حديث لقناة "كان نيوز" العبرية.

وجاءت تصريحات كهلاني في أعقاب العملية المركبة التي وقعت أمس شمال إسرائيل وأسفرت عن مقتل إسرائيليين، على يد فلسطيني من سكان قباطية في شمال الضفة الغربية، دخل إسرائيل دون تصريح عمل.

وادعى كهلاني أنه لا يسعى إلى "ترحيل السكان الفلسطينيين"، وإنما اقتراح نقلهم إلى مناطق "A" في الضفة الغربية مع تقديم حوافز اقتصادية، مشدداً على أن الدخول إلى المخيمات في الوضع الحالي "أمر شبه مستحيل" وأن تفكيكها سيُسهل عمل الجيش ويقلل من المخاطر على الجنود.

