مجموعة الهاكرز الايرانية “حنظلة” توجه رسالة غامضة لنتنياهو بشأن رحلته إلى ميامي

طهران/ وكالات/

نشرت مجموعة الهاكرز الإيرانية “حنظلة” تدوينة غير عادية على منصة “إكس” تضمنت نصا غامضا يشير إلى رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على متن طائرة تابعة لشركة “زيون وينغ” إلى ميامي.

وفي تدوينتها، قالت مجموعة الهاكرز الإيرانية: “بينما ترتفع “بوابة رحلة بي بي” فوق السحاب، تتحرك تيارات خفية بهدوء بين المراقبين والمُراقَبين.. تتزايد طبقات الحماية مع تطور الرحلة، ولكن في بعض الأحيان، تنطلق الأسرار أيضا، تاركة آثارا لا يراها إلا الأشد انتباها.. في هذا اليوم، قد يجد حراس السماء أن غير المتوقع يرافقهم، وأن ليس كل حقيقة خفية تبقى طي الكتمان.. بيبي، يبدو أنك تحمل معك بعض التذكارات المثيرة للاهتمام هذه المرة.. تيك توك.. تيك توك”.

وأضيف في التدوينة على منصة “X” تاريخ الأحد 28 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى التوقيت الذي أشار إلى الـ 7 و30 دقيقة مع التنصيص على توقيت غرينتش زائد 2 (+2).

وفي ختام الرسالة نشرت مجموعة الهاكز بعضا من الأرقام والأحرف “OTcyNTA0MjI2NjU1”.

وأرفقت مجموعة الهاكرز تدوينتها أيضا بصورة لنتنياهو مولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث ظهر ممسكا برأسه وكأنه قرأ أو اطلع على خبر مزعج.

وفي تفسيرها للتدوينة، تقول الصحيفة العبرية إنها تضمنت نصا غامضا، وتلميحات متعددة، وعدا تنازليا، مشيرة إلى أن النص بني على شكل قصيدة لا رسالة مباشرة.

وذكرت أن الإشارة إلى هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جاءت من خلال التلاعب بالألفاظ واستخدام صور من عالم الأمن السيبراني.

ولم يذكر أي إجراء فعلي أو تاريخ محدد، بل محاولة لخلق جو من التوتر والغموض، وهذا نمط مألوف من الرسائل المبهمة المصممة لجذب انتباه وسائل الإعلام، وفق الصحيفة العبرية.

وبحسب المصدر ذاته، تضمن نص التدوينة “Flight BB Gate” التي يمكن تفسيرها على أنها تلاعب لفظي مُتعمّد، مشيرة إلى أن “BB” هو لقب شائع لنتنياهو، وكلمة Gate تستخدم كتلميح إلى علاقة غرامية أو فضيحة، والمعنى المحتمل هو ربط رحلة رئيس الوزراء بسياق إشكالي أو حساس، دون تحديد ماهيته.

ثم يقول النص “يرتفع فوق السحاب” وهي عبارة توحي برحلة جوية فعلية، حيث تجمع رحلات كبار المسؤولين بين أنظمة أمنية معقدة، واتصالات مشفرة، واهتمام عام واسع.

فيما أوضحت أن عبارة “تيارات مشفرة تتحرك بهدوء بين المراقبين والمُراقبين”، تتضمن إشارة واضحة إلى العالم السيبراني، فهي تصوّر واقع حركة المعلومات المشفرة، حيث يوجد من يراقب ومن يُراقب.

وبينت أنه لا يوجد هنا ادعاء صريح بالاختراق، بل مجرد خلق انطباع بوجود معلومات حساسة تمر عبر شبكات الاتصال أو بوعي بها، لافتته إلى أنها محاولة للتشكيك في طبقات الحماية ونظام الأمن متعدد المستويات المحيط برئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن العبارة لا تدعي اختراق الحماية، بل تطرح تساؤلا ضمنيا حول مدى فعاليتها، وتلت العبارة جملة “أحيانا تحلق الأسرار أيضا”، مما يوسع نطاق التلميح، فليس الأشخاص وحدهم من يطيرون بل الأسرار والوثائق والمعلومات الرقمية أيضا، على الأقل مجازيا.

وتزامنت التدوينة مع اقتراب توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، حيث سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا في اليوم التالي.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام، وتأتي بينما تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.