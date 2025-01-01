  1. الرئيسية
معركة تركية إسرائيلية وضربات موجعة في ساحات مختلفة..

السبت 27 ديسمبر 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

شهدت منصة "إكس" معركة صامتة بين الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع التركية والصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي باللغة التركية، عبر سلسلة من الصور والعبارات الرمزية.

بدأت المعركة اليوم السبت عندما نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لدبابة تركية يقف عليها جندي، مرفقة بتعليق كُتب عليه: "قوي، شجاع/ مقدام، ولا يخاف".

وردّت الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي باللغة التركية بصورة مشابهة، تظهر دبابة إسرائيلية يقف عليها جنديان يرفعان العلم الإسرائيلي، مع تعليق جاء فيه: "قوي، حاسم/ مصمّم، ذو شرف".

ولم يطل الانتظار قبل أن ترد وزارة الدفاع التركية بتدوينة ثالثة، نشرت فيها صورة جديدة، هذه المرة دون سلاح أو دبابة، بل صورة رمزية تعكس رؤية فلسفية مختلفة، مرفقة بتعليق قال: "القوة ليست بالسلاح.. القوة الحقيقية تكمن في الثقة التي يوليها لك الأبرياء".

ويُنظر إلى هذا التبادل على أنه مناورة رمزية على السوشيال ميديا، تعبّر عن اختلاف في الخطاب العسكري والقيمي بين الجانبين، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية- الإسرائيلية توترات دبلوماسية متكررة، لا سيما حول القضايا الإقليمية مثل الوضع في فلسطين وغزة.

