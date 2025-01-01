  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

السبت 27 ديسمبر 2025 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس



روما/سما/

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس.

وأفادت الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حاليا خارج البلاد. 

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص التسعة متّهمون بتمويل "جمعيات مقارها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو سبعة ملايين يورو" (8,24 مليون دولار).

وقُدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية".

وبينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71%، لتمويل حركة حماس مباشرة أو كيانات تابعة لها، بحسب الشرطة.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

إسرائيل تعلن الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”.. ودول عربية وإسلامية تدين الاعتراف

مصر ترد على إعلان نتنياهو اعتراف إسرائيل بأرض الصومال ..

المؤسسة العسكرية الاسرائيلية : سياسة خنق الضفة ومنع عودة العمال ينذران بموجة عمليات

القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية كلها فقدت الثقة في نتنياهو ما عدا ترامب

مصادر اسرائيلية: نتنياهو سيحدد موعد الانتخابات بعد زيارة واشنطن رغم الصعوبات

نتنياهو يعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال

الأخبار الرئيسية

انتخابات جديدة لقيادة حماس.. الحية ومشعل أبرز المرشحين لرئاسة الحركة

القناة 14 العبرية : الاعتراف بارض الصومال مقابل استيعاب سكان قطاع غزة ..

تطورات جديدة بملف اتفاق غزة والمرحلة الثانية “المُعقدة”.. حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة ستتولى نزع سلاح “حماس”

ميلشيات تابعة للاحتلال تشارك في قصف مناطق بغزة وغارات جوية خلف الخط الأصفر

مصادر اسرائيلية: نتنياهو سيحدد موعد الانتخابات بعد زيارة واشنطن رغم الصعوبات

الاتصالات الفلسطينية