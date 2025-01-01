بلديات غزة: كارثة إنسانية والاحتلال يحوّل شمال القطاع الى منطقة منكوبة

غزة /سما/

أعلنت بلديات محافظة شمال قطاع غزة أن قوات الاحتلال حوّلت المنطقة إلى منطقة منكوبة، في ظل استمرار منع إدخال المياه والوقود وقطع الغيار ومواد إعادة الإعمار، ما فاقم الانهيار الخدمي والإنساني في المحافظة.

وأفادت البلديات بأن الاحتلال دمّر أكثر من 150 كيلومترًا من الطرق، و70 بئر مياه رئيسية ومحطات معالجة، إضافة إلى جميع مولدات الكهرباء الخاصة، وتخريب 50 ألف دونم من المحاصيل الزراعية.

وأشارت إلى تحديات خطيرة، أبرزها نقص الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه وشبكات الصرف، وغياب مواد الصيانة وأنابيب المياه والصرف الصحي، إلى جانب تكدّس آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، ما أدى إلى انتشار الأمراض وتهديد الصحة العامة.