الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,266 شهيدا

السبت 27 ديسمبر 2025 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,266 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 29 شهيدا ، منهم 4 شهداء جدد، و25 شهيد انتشال و8 إصابات، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، الى 71,266 وارتفاع عدد الإصابات الى 171,219.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت، أن اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) قد ارتفع إلى 414، واجمالي الإصابات إلى 1,142، فيما جرى انتشال 679 جثمانا.

ونوهت إلى اضافة عدد 292 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 19/12/2025الى 26/12/2025 .

