سابقة خطيرة..قطر: الأحرى العمل على الاعتراف بفلسطين بدلاً من زعزعة الصومال

السبت 27 ديسمبر 2025 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة /سما/

أعربت قطر عن "رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال وإقليم أرض الصومال".

ووصفت هذه الخطوة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية القطري، السبت، بأنها "تمثل سابقة خطيرة وإجراءً أحاديًا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويمس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها".

وشدد بيان الخارجية على "رفض دولة قطر لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال"، مشددًا على "الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، والحرص على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره وصون مصالح شعبه".

ولفت البيان إلى أنه "الأحرى بسلطات الاحتلال الاعتراف بدولة فلسطين، التي أقر المجتمع الدولي حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلاً من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية وتأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وجدّدت الخارجية في بيانها موقف دولة قطر الداعي إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة بتضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

