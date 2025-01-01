  1. الرئيسية
خامنئي: سنواجه النظام العالمي الجائر وهيمنة نظام الاستكبار

السبت 27 ديسمبر 2025 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: سنواجه النظام العالمي الجائر وهيمنة نظام الاستكبار



طهران / وكالات /

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أنّ الهجوم العنيف للجيش الأميركي و”ذيله المشين” في هذه المنطقة هُزم أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران.

 

وشدّد خامنئي، في رسالة إلى المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا، على أنّ إيران هذا العام نالت مكانة واعتباراً جديدين على مستوى العالم بفضل الإيمان والوحدة والثقة بالنفس.
وأضاف أنّ الحزن العميق على استشهاد عدد من العلماء والقادة وجمعٍ من أبناء الشعب لم ولن يتمكّن من إيقاف الشباب الإيراني.
وقال إنّ “الشعب الإيراني أثبت أنّه بالاعتماد على قدراته الذاتية قادر على الصمود وإيصال الدعوة إلى القيم الإسلامية إلى العالم بصوت أعلى من أي وقت مضى”.
وأضاف خامنئي أنّ الحاجة الملحّة لعالم اليوم تتمثل بنظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي، موضحاً أنّ هذه هي الدعوى الكبرى التي رفعت إيران رايتها، فأثارت اضطراب المتغطرسين الفاسدين.

 

وبشأن الملف النووي، لفت خامنئي إلى أنّ الحديث ليس عنه، بل عن مواجهة النظام العالمي الجائر وهيمنة نظام الاستكبار في عالم اليوم.

