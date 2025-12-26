  1. الرئيسية
ميلشيات تابعة للاحتلال تشارك في قصف مناطق بغزة وغارات جوية خلف الخط الأصفر

السبت 27 ديسمبر 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 78 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية اثنين من المواطنين بجباليا وشرق غزة .

وأكدت مصادر محلية ان عدد من الإصابات كانت برصاص الميلشيات التابعة للاحتلال والتي شاركت بإجبار سكان حي التفاح شرق غزة على النزوح.

وفجر اليوم قصفت المدفعية المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية النار في محيط ميناء غزة.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي جنوبي مخيم المغازي وشمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار نحو مواصي رفح وقرب الاحياء الجنوبية لخان يونس جنوب قطاع غزة.
الاحصائيات

ووصل الى مشافي قطاع غزة ثلاثة شهداء منهم شهيد جديد وشهيدان انتشال اضافة الى 16 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 410 شهداء و1134 مصاب فيما جرى انتشال 654 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70945 شهيدًا 171211 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

