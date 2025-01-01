  1. الرئيسية
الشيخ : ندعم السعودية في سعيها لوحدة اليمن ونرفض اعتراف إسرائيل بارض الصومال..

السبت 27 ديسمبر 2025 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، والتي تهدف إلى دعم الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأضاف : تثمن دولة فلسطين الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم مسار الحل السياسي الشامل في اليمن، وفق المرجعيات، والتي تحفظ تطلعات الشعب اليمني في الامن والتنمية والاستقرار.

على صعيد متصل قال الشيخ "نؤكد على دعمنا الكامل لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف: نعبّر عن رفضنا لاعلان الاعتراف المتبادل بين اسرائيل واقليم ارض الصومال باعتباره يكرس اجراءات احادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

