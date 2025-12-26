الطقس: منخفض جوي وأمطار غزيرة حتى الاثنين

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط بإذن الله تعالى زخات من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم غد الأحد، غائما وماطرا وعاصفا وباردا الى شديد البرودة، حيث تسقط الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 كم/ ساعة والبحر مائج.

والاثنين، يستمر الجو غائما وماطرا وعاصفا، وباردا الى شديد البرودة، حيث تسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: شدة سرعة الرياح، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.